Soirée Moustachue Quai Cyrano Bergerac

Soirée Moustachue
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Novembre = Movember !
Quai Cyrano organise une soirée festive moustachue !
Venez vibrer au rythme du groupe « Garçon ! » lors d’un concert énergique, au répertoire varié et dans un esprit rock.
De 19h à 22h • Début du concert à 19h30 • Gratuit & sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
