Soirée Mouv’Médoc

Plaine des sports la Garosse Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Mouv’Médoc organise une soirée conviviale avec jeux divers (loup-garou et jeux vidéo) et karaoké. Laser-game et chasse au dahut (si la météo le permet).

Buvette et restauration sur place. Vente de pâtisserie par le club de foot Union Pauillac Saint-Laurent.

La réservation est nécessaire pour le jeu du loup-garou et le laser-game. .

Plaine des sports la Garosse Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 02 83 mouvmedoc@gmail.com

English : Soirée Mouv’Médoc

L’événement Soirée Mouv’Médoc Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Médoc-Vignoble