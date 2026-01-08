Soirée Mouv’Médoc Saint-Sauveur
Plaine des sports la Garosse Saint-Sauveur Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Mouv’Médoc organise une soirée conviviale avec jeux divers (loup-garou et jeux vidéo) et karaoké. Laser-game et chasse au dahut (si la météo le permet).
Buvette et restauration sur place. Vente de pâtisserie par le club de foot Union Pauillac Saint-Laurent.
La réservation est nécessaire pour le jeu du loup-garou et le laser-game. .
Plaine des sports la Garosse Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 02 83 mouvmedoc@gmail.com
