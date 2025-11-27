Soirée Movembeers My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe

Soirée Movembeers My Beers Mours

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Ce mois de novembre, on laisse pousser la moustache pour la bonne cause.

Rejoins nous pour une soirée unique alliant style, bière & tatouage.

Barber corner Viens te faire tailler la barbe ou la moustache par Anaïs @as_barberr__ !

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

This November, we’re growing moustaches for a good cause.

Join us for a unique evening of style, beer & tattooing.

Barber corner Come and have your beard or moustache trimmed by Anaïs @as_barberr__!

German :

Diesen November lassen wir uns für einen guten Zweck einen Schnurrbart wachsen.

Mach mit bei einem einzigartigen Abend, der Style, Bier & Tattoos vereint.

Barber corner Lass dir von Anaïs @as_barberr__ deinen Bart oder Schnurrbart stutzen!

Italiano :

Questo novembre ci facciamo crescere i baffi per una buona causa.

Unitevi a noi per una serata unica di stile, birra e tatuaggi.

Angolo del barbiere Venite a farvi tagliare la barba o i baffi da Anaïs @as_barberr__!

Espanol :

Este noviembre, nos dejaremos crecer el bigote por una buena causa.

Únete a nosotros para una noche única de estilo, cerveza y tatuajes.

Barber corner ¡Ven a que Anaïs @as_barberr__ te recorte la barba o el bigote!

