Soirée Movembeers My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-11-27 19:30:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Ce mois de novembre, on laisse pousser la moustache pour la bonne cause.
Rejoins nous pour une soirée unique alliant style, bière & tatouage.
Barber corner Viens te faire tailler la barbe ou la moustache par Anaïs @as_barberr__ !
English :
This November, we’re growing moustaches for a good cause.
Join us for a unique evening of style, beer & tattooing.
Barber corner Come and have your beard or moustache trimmed by Anaïs @as_barberr__!
German :
Diesen November lassen wir uns für einen guten Zweck einen Schnurrbart wachsen.
Mach mit bei einem einzigartigen Abend, der Style, Bier & Tattoos vereint.
Barber corner Lass dir von Anaïs @as_barberr__ deinen Bart oder Schnurrbart stutzen!
Italiano :
Questo novembre ci facciamo crescere i baffi per una buona causa.
Unitevi a noi per una serata unica di stile, birra e tatuaggi.
Angolo del barbiere Venite a farvi tagliare la barba o i baffi da Anaïs @as_barberr__!
Espanol :
Este noviembre, nos dejaremos crecer el bigote por una buena causa.
Únete a nosotros para una noche única de estilo, cerveza y tatuajes.
Barber corner ¡Ven a que Anaïs @as_barberr__ te recorte la barba o el bigote!
