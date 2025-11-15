Soirée Movember au Café Breton Perros-Guirec

Soirée Movember au Café Breton

Les journées se raccourcissent, les feuilles tombent et les températures dégringolent…C’est l’hiver qui approche à grands pas au Café Breton !

Mais pas de panique ! Une fois la porte du café passée, le bout du nez se réchauffe et l’ambiance festive vous fera tomber le manteau grâce à la programmation qu’on vous a préparée pour ce mois de novembre !

Au programme

Les Neg’ Marrons, soirée sous billetterie (déjà complet !)

Les indétrônables session irlandaise, comedy club & théâtre d’impro

Une soirée spéciale movember

Le retour de Koko’s et de l’Open Mic !

Le fameux Beaujolais nouveau, chaque 3ᵉ jeudi de novembre

Et d’autres événements qui vont forcément vous donner envie de réserver votre soirée !

Le 15 novembre, soirée Movember !

Rendez-vous tout au long du mois de novembre au Café Breton ! .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

