Soirée Movember Salle polyvalente La Gare Eymet

L’AS Eymet rugby fait pousser bien plus que des moustaches ! Nous faisons pousser la solidarité, la prévention et l’espoir.

Derrière chaque moustache, il y a une histoire. Une histoire de pères, de frères, d’amis ou de coéquipiers. Une histoire de combat, de courage et parfois… de silence.

Nous vous invitons à une soirée pas comme les autres une soirée où l’on partage plus qu’un repas

– Un apéro, une tartiflette fondante, salade, fromage et dessert sont au menu

– Un moment de convivialité

– Et surtout, un élan de solidarité.

Une urne Movember sera à disposition l’intégralité des dons récoltés sera reversée à l’association Movember qui œuvre pour la santé masculine et la prévention des cancers.

Venez avec votre plus belle moustache !

Apportez vos couverts.

Sur réservation. .

Salle polyvalente La Gare Avenue De Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05

