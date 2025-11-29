Soirée Movember Salle polyvalente La Gare Eymet
Salle polyvalente La Gare Avenue De Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’AS Eymet rugby fait pousser bien plus que des moustaches ! Nous faisons pousser la solidarité, la prévention et l’espoir.
Derrière chaque moustache, il y a une histoire. Une histoire de pères, de frères, d’amis ou de coéquipiers. Une histoire de combat, de courage et parfois… de silence.
Nous vous invitons à une soirée pas comme les autres une soirée où l’on partage plus qu’un repas
– Un apéro, une tartiflette fondante, salade, fromage et dessert sont au menu
– Un moment de convivialité
– Et surtout, un élan de solidarité.
Une urne Movember sera à disposition l’intégralité des dons récoltés sera reversée à l’association Movember qui œuvre pour la santé masculine et la prévention des cancers.
Venez avec votre plus belle moustache !
Apportez vos couverts.
Sur réservation. .
Salle polyvalente La Gare Avenue De Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 93 23 05
