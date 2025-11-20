Soirée Movember Rue andré grousset Pujols

Soirée Movember

Rue andré grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20



2025-11-20

Une séance spéciale, en collaboration avec le club de Crossfit de Bias Black Pearl .

Deux ateliers fitness ou natation, niveau sportif conseillé.

Tous les bénéfices seront reversés au comité de cancérologie.

Inscription obligatoire.

Rue andré grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 97 26

English : Soirée Movember

A special session, in collaboration with the Bias Crossfit club Black Pearl .

Two workshops: fitness or swimming, sporty level recommended.

All profits will be donated to the cancer committee.

Registration required.

German : Soirée Movember

Eine Sondersitzung, in Zusammenarbeit mit dem Crossfit-Club Black Pearl aus Bias.

Zwei Workshops: Fitness oder Schwimmen, sportliches Niveau wird empfohlen.

Alle Gewinne werden an das Krebskomitee gespendet.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Una sessione speciale, in collaborazione con il Bias Crossfit club Black Pearl .

Due workshop: fitness o nuoto, livello sportivo consigliato.

L’intero ricavato sarà devoluto al comitato contro il cancro.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Soirée Movember

Una sesión especial, en colaboración con el club Bias Crossfit Perla Negra .

Dos talleres: fitness o natación, nivel deportivo aconsejado.

Todos los beneficios se donarán al comité contra el cáncer.

Inscripción obligatoria.

