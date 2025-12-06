Soirée multiraquettes Égletons
Soirée multiraquettes Égletons samedi 6 décembre 2025.
Soirée multiraquettes
Gymnase des Combes Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Tournoi multiraquettes en double au profit du Téléthon. .
Gymnase des Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine rvebad19@yahoo.fr
English :
German : Soirée multiraquettes
Italiano :
Espanol : Soirée multiraquettes
L’événement Soirée multiraquettes Égletons a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières