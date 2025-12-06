Soirée multiraquettes

Gymnase des Combes Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tournoi multiraquettes en double au profit du Téléthon. .

Gymnase des Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine rvebad19@yahoo.fr

English :

German : Soirée multiraquettes

Italiano :

Espanol : Soirée multiraquettes

L’événement Soirée multiraquettes Égletons a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières