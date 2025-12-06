Soirée Murder Party ExclusiV BAM BAM Brasserie Périgueux

Soirée Murder Party ExclusiV BAM

BAM Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Élucidez un crime dans une ambiance unique et savourez nos bières artisanales.

Devenez l’enquêteur principal ou le suspect numéro un !

Une bière de la Brasserie BAM incluse pour vous aider à garder la tête froide… ou pas !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

BAM Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57

English : Soirée Murder Party ExclusiV BAM

German : Soirée Murder Party ExclusiV BAM

Italiano :

Espanol : Soirée Murder Party ExclusiV BAM

L’événement Soirée Murder Party ExclusiV BAM Périgueux a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Communal de Périgueux