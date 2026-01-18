Soirée Murder Party L’Aquapolis Aquapolis Limoges

Soirée Murder Party L’Aquapolis

Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Et si votre soirée sportive se transformait en une enquête palpitante ? L’Aquapolis vous invite à vivre une expérience unique mêlant jeu, sport et réflexion, lors d’une Murder Party grandeur nature, imaginée par Kurioscape Escape Game Limoges , experts des expériences immersives.

Un crime mystérieux, 8 étapes clés à décrypter, des défis sportifs, des épreuves de logique et surtout… un esprit d’équipe à toute épreuve. En équipes de 4 à 5 joueurs, affrontez plus de 60 équipes en simultané dans une course contre la montre où communication, stratégie et cohésion feront toute la différence. Au moins UNE personne de l’équipe doit OBLIGATOIREMENT avoir un maillot de bain.

19h30 20h30 Accueil des participants & cocktail de bienvenue

20h40 Briefing et présentation du jeu par Kurioscape

21h00 22h30 Murder Party immersive

22h40 Remise des lots aux 3 premières équipes .

Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English :

