Soirée murder party « Mystère au musée de l’Air et de l’Espace» Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget samedi 25 octobre 2025.

Le musée est fermé au public mais c’est tout de même l’effervescence : on peaufine les derniers préparatifs de la Convention Internationale sur les Innovations dans l’Aéronautique. Franck Pastor, pilote d’aviation civile et conseiller technique auprès du musée, répond aux abonnés absents… On le retrouve mort, gisant dans le cabinet Ballomanie dans la Grande galerie : qui pouvait en vouloir à cet homme brillant et très respecté dans le monde de l’aéro ?

Trouvez le coupable, son mobile et son mode opératoire. Profitez d’un tête-à-tête unique avec nos collections, vous serez les enquêteurs privilégiés d’un soir !

Se jeter dans l’antre du tueur pour résoudre une enquête palpitante… C’est ce que vous propose le musée de l’Air et de l’Espace pour Halloween. Utilisez vos talents de détective pour résoudre le mystère qui a envahi la Grande Galerie et arrêtez le coupable avant qu’il ne quitte les lieux.

Le scénario est identique à celui présenté en octobre 2024. Pour garantir une expérience optimale, ce jeu n’est pas recommandé aux enfants de moins de 13 ans.

La murder party fait son retour au cœur du musée de l’Air et de l’Espace : résolvez par équipe une enquête qui vous plongera dans des intrigues aéronautiques.

Le samedi 25 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

payant

23 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Musée de l’Air et de l’Espace 3, esplanade de l’Air et de l’Espace 93350 Le Bourget