SOIRÉE MUSCAT DE NOËL Estagel vendredi 28 novembre 2025.
Avenue de la Coopérative Estagel Pyrénées-Orientales
Tarif : 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
18:30:00
Organisé par la cave Les Vignes du Vent Estagel.
Avenue de la Coopérative Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 27 61
English :
Organized by Les Vignes du Vent Estagel winery.
German :
Organisiert von der Weinkellerei Les Vignes du Vent Estagel.
Italiano :
Organizzato da Les Vignes du Vent Estagel.
Espanol :
Organizado por Les Vignes du Vent Estagel.
