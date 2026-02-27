Soirée musée des enfants Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 19:00 –

Gratuit : non Entrée et ateliers sur inscription ici Tout public

Au programme :19h10 : Sieste sonore avec Anne-Laure et Izabela Matos20h30 : Ateliers « Drink & Paint »21h : DJ set avec L.AtipikEntrée et ateliers sur inscription iciRestauration sur place et ouvert à toutes

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



