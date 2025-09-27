Soirée Music Hall Cabaret Genac Genac-Bignac

Genac Centre Socio-culturel Genac-Bignac Charente

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 23:30:00

2025-09-27

Spectacle soirée Cabaret avec la Troupe GRAIN d’folie

un cocktail et une assiette de mignardises vous seront offerts

organisé par le Comité des Fêtes de Genac-Bignac

Genac Centre Socio-culturel Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 71 55

English :

Cabaret evening with the GRAIN d’folie troupe

a cocktail and a plate of mignardises will be offered to you

organized by the Comité des Fêtes de Genac-Bignac

German :

Kabarettabend mit der Truppe « GRAIN d’folie »

ein Cocktail und ein Teller mit süßen Leckereien werden Ihnen angeboten

organisiert vom Comité des Fêtes de Genac-Bignac

Italiano :

Serata di cabaret con la troupe GRAIN d’folie

vi sarà offerto un cocktail e un piatto di mignardises

organizzato dal Comitato delle Feste di Genac-Bignac

Espanol :

Noche de cabaret con la compañía GRAIN d’folie

se le ofrecerá un cóctel y un plato de mignardises

organizado por el Comité de Fiestas de Genac-Bignac

