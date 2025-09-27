Soirée Music Hall Cabaret Genac Genac-Bignac
Soirée Music Hall Cabaret Genac Genac-Bignac samedi 27 septembre 2025.
Soirée Music Hall Cabaret
Genac Centre Socio-culturel Genac-Bignac Charente
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-09-27 20:30:00
2025-09-27
Spectacle soirée Cabaret avec la Troupe GRAIN d’folie
un cocktail et une assiette de mignardises vous seront offerts
organisé par le Comité des Fêtes de Genac-Bignac
Genac Centre Socio-culturel Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 71 55
English :
Cabaret evening with the GRAIN d’folie troupe
a cocktail and a plate of mignardises will be offered to you
organized by the Comité des Fêtes de Genac-Bignac
German :
Kabarettabend mit der Truppe « GRAIN d’folie »
ein Cocktail und ein Teller mit süßen Leckereien werden Ihnen angeboten
organisiert vom Comité des Fêtes de Genac-Bignac
Italiano :
Serata di cabaret con la troupe GRAIN d’folie
vi sarà offerto un cocktail e un piatto di mignardises
organizzato dal Comitato delle Feste di Genac-Bignac
Espanol :
Noche de cabaret con la compañía GRAIN d’folie
se le ofrecerá un cóctel y un plato de mignardises
organizado por el Comité de Fiestas de Genac-Bignac
L’événement Soirée Music Hall Cabaret Genac-Bignac a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Rouillacais