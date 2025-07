Soirée Music Hall Zone commerciale Capvern Capvern

Soirée Music Hall Zone commerciale Capvern Capvern jeudi 14 août 2025.

Soirée Music Hall

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 20:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Repas, show, soirée dansante

L’élégance du Music-Hall s’invite à votre table classiques en live pendant le repas, dancefloor variété ensuite avec notre chanteur DJ LITTLE BIG YANN

De Charles Aznavour à Yannick Noah, de Jean-Jacques Goldman à Ben l’Oncle Soul, sans oublier Dany Brillant, Joe Dassin, et même une touche d’humour avec Félicie aussi de Fernandel. Ambiance garantie.

Formule à partir de 19€

Réservation au 06 95 96 53 45

.

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Meals, shows and dances

The elegance of the Music-Hall invites itself to your table: live classics during the meal, dancefloor variety afterwards with our singer DJ LITTLE BIG YANN

From Charles Aznavour to Yannick Noah, from Jean-Jacques Goldman to Ben l?Oncle Soul, not forgetting Dany Brillant, Joe Dassin, and even a touch of humor with Fernandel?s Félicie. Atmosphere guaranteed.

Prices from 19?

Book on 06 95 96 53 45

German :

Essen, Show, Tanzabend

Die Eleganz der Music-Hall kommt an Ihren Tisch: Live-Klassiker während des Essens, Dancefloor-Varieté danach mit unserem Sänger DJ LITTLE BIG YANN

Von Charles Aznavour bis Yannick Noah, von Jean-Jacques Goldman bis Ben l’Oncle Soul, ohne Dany Brillant oder Joe Dassin zu vergessen, und sogar ein Hauch von Humor mit Félicie auch von Fernandel. Die Stimmung ist garantiert.

Formel ab 19 ?

Reservierung unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Pasti, spettacoli e balli

L’eleganza del Music Hall arriva al vostro tavolo: classici dal vivo durante il pasto e una pista da ballo variegata dopo con il nostro cantante DJ LITTLE BIG YANN

Da Charles Aznavour a Yannick Noah, da Jean-Jacques Goldman a Ben l’Oncle Soul, senza dimenticare Dany Brillant, Joe Dassin e persino un tocco di umorismo con Fernandel’s Félicie. Atmosfera garantita.

Prezzi a partire da 19?

Prenotare al numero 06 95 96 53 45

Espanol :

Comidas, espectáculos y baile

La elegancia del Music Hall llega a su mesa: clásicos en directo durante la comida, y pista de baile de variedades después con nuestro cantante DJ LITTLE BIG YANN

De Charles Aznavour a Yannick Noah, de Jean-Jacques Goldman a Ben l’Oncle Soul, sin olvidar a Dany Brillant, Joe Dassin, e incluso un toque de humor con Félicie de Fernandel. Ambiente garantizado.

Precios a partir de 19?

Reserve en el 06 95 96 53 45

L’événement Soirée Music Hall Capvern a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65