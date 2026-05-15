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Soirée Musicale 2026 Domaine des Masques Domaine des Masques Saint-Antonin-sur-Bayon

Soirée Musicale 2026 Domaine des Masques Domaine des Masques Saint-Antonin-sur-Bayon vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Domaine des Masques

Adresse : CHEMIN MAURELY

Ville : 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10

Saint-Antonin-sur-Bayon

Soirée Musicale 2026 Domaine des Masques

Vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 23h30. Domaine des Masques CHEMIN MAURELY Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Profitez d’une soirée sous le thème de la musique et de la danse au Domaine des Masques !
Au programme de la soirée

Dégustation de nos vins et de notre huile d’olive
Visites de cave nocturnes
Food trucks (poisson, tapas, frites, douceurs glacées et fromages)
Duo de musdique
Danse



Une belle occasion de (re)découvrir le domaine dans une ambiance conviviale et familiale.

Ne tardez pas à réserver, le nombre de places est limité…   .

Domaine des Masques CHEMIN MAURELY Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 70 54 67  accueil@domainedesmasques.fr

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English :

Enjoy an evening of music and dance at Domaine des Masques!

L’événement Soirée Musicale 2026 Domaine des Masques Saint-Antonin-sur-Bayon a été mis à jour le 2026-05-15 par Grand Site Concors Sainte-Victoire