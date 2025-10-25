Soirée musicale 80′ 90′ Centre Culturel Chabeuil

Soirée musicale 80′ 90′ Centre Culturel Chabeuil samedi 25 octobre 2025.

Soirée musicale 80′ 90′

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez vous amuser à la soirée musicale !

.

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and enjoy the musical evening!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich beim Musikabend!

Italiano :

Venite a godervi la serata musicale!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de la velada musical!

L’événement Soirée musicale 80′ 90′ Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme