Soirée musicale 80′ 90′ Centre Culturel Chabeuil
Soirée musicale 80′ 90′ Centre Culturel Chabeuil samedi 25 octobre 2025.
Soirée musicale 80′ 90′
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Venez vous amuser à la soirée musicale !
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and enjoy the musical evening!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich beim Musikabend!
Italiano :
Venite a godervi la serata musicale!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de la velada musical!
