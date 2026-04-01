Soirée musicale à Ecoyeux Écoyeux
Soirée musicale à Ecoyeux Écoyeux samedi 18 avril 2026.
Écoyeux
Soirée musicale à Ecoyeux
Salle château vieux Écoyeux Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Foyer Rural d’Ecoyeux organise une soirée musicale avec karaoké et danse sur les airs des années 80/90, animée par Live Evènement. Gourmandises et boissons seront disponibles.
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Salle château vieux Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 01 92 31
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English :
The Foyer Rural d’Ecoyeux is organizing a musical evening with karaoke and dancing to the tunes of the 80s and 90s, hosted by Live Evènement. Tasty treats and drinks will be available.
L’événement Soirée musicale à Ecoyeux Écoyeux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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