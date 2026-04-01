Écoyeux

Soirée musicale à Ecoyeux

Salle château vieux Écoyeux Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Foyer Rural d’Ecoyeux organise une soirée musicale avec karaoké et danse sur les airs des années 80/90, animée par Live Evènement. Gourmandises et boissons seront disponibles.

.

Salle château vieux Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 01 92 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural d’Ecoyeux is organizing a musical evening with karaoke and dancing to the tunes of the 80s and 90s, hosted by Live Evènement. Tasty treats and drinks will be available.

L’événement Soirée musicale à Ecoyeux Écoyeux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge