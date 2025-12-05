Soirée musicale à l’Hôtel du Saumon Hotel du Saumon Verneuil d’Avre et d’Iton

Soirée musicale à l’Hôtel du Saumon

À l’occasion des 150 ans de la bâtisse de l’hôtel du Saumon, une soirée musicale est organisée.

Cet anniversaire est un moment fort, symbole d’un lieu chargé d’histoire et de convivialité. L’hôtel souhaite célébrer cet héritage autour de la musique, du partage et de la gastronomie.

Cette soirée sera également l’occasion de vous faire découvrir en avant-première la carte d’hiver , élaborée avec passion par l’équipe du restaurant pour sublimer les saveurs de saison. Venez fêter ce bel anniversaire dans une ambiance chaleureuse et festive !

Sur réservation. .

Hotel du Saumon 89 Place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 02 36 contact@hoteldusaumon.com

