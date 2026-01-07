Soirée musicale MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
Soirée musicale MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine vendredi 27 février 2026.
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 21:00:00
2026-02-27
En partenariat avec Hors saison musicale qui s’est fixé pour mission d’apporter la musique en hiver à des
populations rurales géographiquement éloignées des pôles culturels, le MuseoParc Alésia accueille Sébastien
Llinares, guitariste, et Charlotte Landru-Chandès, mezzo-soprano, respectivement producteur de l’émission
“Guitare, guitares” et productrice de l’émission Les Grands Concerts chez France Musique. .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
