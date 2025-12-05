Soirée musicale animée par La Compagnie Noire Louerre Tuffalun
Soirée musicale animée par La Compagnie Noire Louerre Tuffalun vendredi 5 décembre 2025.
Soirée musicale animée par La Compagnie Noire
Louerre 10 la Dronière Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Une soirée musicale, type cabaret, animée par deux musiciens, vous est proposée. Ambiance assurée !
.
Louerre 10 la Dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com
English :
An evening of cabaret-style music, hosted by two musicians. Atmosphere guaranteed!
German :
Ein musikalischer Abend im Stil eines Kabaretts, der von zwei Musikern gestaltet wird, wird Ihnen angeboten. Stimmung garantiert!
Italiano :
Una serata di musica in stile cabaret, condotta da due musicisti. Atmosfera garantita!
Espanol :
Una velada de música de cabaret amenizada por dos músicos. ¡Ambiente garantizado!
L’événement Soirée musicale animée par La Compagnie Noire Tuffalun a été mis à jour le 2025-11-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME