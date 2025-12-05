Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée musicale animée par La Compagnie Noire Louerre Tuffalun

Soirée musicale animée par La Compagnie Noire Louerre Tuffalun vendredi 5 décembre 2025.

Soirée musicale animée par La Compagnie Noire

Louerre 10 la Dronière Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :
2025-12-05

Une soirée musicale, type cabaret, animée par deux musiciens, vous est proposée. Ambiance assurée !
  .

Louerre 10 la Dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23  francoisbreau@gmail.com

English :

An evening of cabaret-style music, hosted by two musicians. Atmosphere guaranteed!

German :

Ein musikalischer Abend im Stil eines Kabaretts, der von zwei Musikern gestaltet wird, wird Ihnen angeboten. Stimmung garantiert!

Italiano :

Una serata di musica in stile cabaret, condotta da due musicisti. Atmosfera garantita!

Espanol :

Una velada de música de cabaret amenizada por dos músicos. ¡Ambiente garantizado!

L’événement Soirée musicale animée par La Compagnie Noire Tuffalun a été mis à jour le 2025-11-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME