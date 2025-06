Soirée musicale années 80 – Sorigny 28 juin 2025 19:00

Indre-et-Loire

Soirée musicale années 80 Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

2025-06-28

BACK TO THE 80’s Une soirée musicale animée par un DJ avec les plus grands tubes des années 80 !

Préparez vos plus belles tenues vintage et vos meilleurs pas de danse…

Samedi 28 juin 2025 à 19h

Halle de Sorigny (37250)

Ambiance rétro, piste enflammée et bonne humeur garantie !

Entrée gratuite

Buv

Buvette & restauration sur place

On compte sur vous pour ressortir vos looks les plus kitsch… et les plus stylés !

Notez la date et invitez vos amis ! .

Avenue du 11 Novembre 1918

Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@sorigny.fr

English :

BACK TO THE 80?s? A musical evening hosted by a DJ with the greatest hits of the 80s!

Get ready with your best vintage outfits and your best dance moves?

Saturday June 28, 2025 at 7pm

Halle de Sorigny (37250)

Retro atmosphere, hot dance floor and guaranteed fun!

Free admission

German :

BACK TO THE 80?s ? Ein von einem DJ moderierter Musikabend mit den größten Hits der 80er Jahre!

Halten Sie Ihre schönsten Vintage-Outfits und Ihre besten Tanzschritte bereit?

Samstag, 28. Juni 2025 um 19 Uhr

Halle von Sorigny (37250)

Retro-Atmosphäre, brennende Tanzfläche und gute Laune garantiert!

Eintritt frei

Italiano :

BACK TO THE 80’s? Una serata musicale condotta da un DJ con i più grandi successi degli anni ’80!

Preparatevi con i vostri migliori abiti vintage e i vostri migliori passi di danza?

Sabato 28 giugno 2025 alle 19.00

Sala di Sorigny (37250)

Atmosfera retrò, pista da ballo calda e divertimento assicurato!

Ingresso libero

Espanol :

¿vuelta a los 80? Una velada musical amenizada por un DJ con los grandes éxitos de los 80

Prepárate con tus mejores trajes vintage y tus mejores pasos de baile?

Sábado 28 de junio de 2025 a las 19.00 h

Halle de Sorigny (37250)

Ambiente retro, pista de baile caliente y diversión garantizada

Entrada gratuita

L’événement Soirée musicale années 80 Sorigny a été mis à jour le 2025-06-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme