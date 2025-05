Soirée musicale apéro / blind test – Loches, 17 mai 2025 19:00, Loches.

Indre-et-Loire

Soirée musicale apéro / blind test 24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif :

Gratuit

Début : 2025-05-17 19:00:00

Venez tester vos connaissances musicales et défiez les autres équipes autour d’un apéritif partagé !

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Come and test your musical knowledge and challenge the other teams over a shared aperitif!

German :

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen und fordern Sie die anderen Teams bei einem gemeinsamen Aperitif heraus!

Italiano :

Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze musicali e a sfidare le altre squadre davanti a un aperitivo condiviso!

Espanol :

Ven a poner a prueba tus conocimientos musicales y desafía a los demás equipos compartiendo un aperitivo

