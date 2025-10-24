Soirée musicale au Belvédère Mesnil-Saint-Père

Le Belvédère Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Accompagné au piano par Fabien Packo, Fred prend le devant de la scène avec sa guitare pour interpréter en alternance des chansons françaises rock et intimistes de Michel Legrand, Francis Cabrel, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Michel Polnareff, Bernard Lavilliers, Téléphone, Jean-Louis Aubert et Alain Bashung.



Cette formule duo offre une soirée émouvante et énergique, mêlant chanson intimiste et puissance rock.



Pensez à réserver votre table ! .

Le Belvédère Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 11 contact@lebelvedere-restaurant.com

