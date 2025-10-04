Soirée Musicale au Château d’Artigny Trio Wood Montbazon

Soirée Musicale au Château d’Artigny Trio Wood Montbazon samedi 4 octobre 2025.

Soirée Musicale au Château d’Artigny Trio Wood

92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Soirée Musicale au Château d’Artigny avec le Trio Wood

Samedi 4 octobre 2025

Plongez dans une promenade musicale à travers les siècles avec le Trio Wood. Un programme riche qui vous fera voyager.

• Marin Marais Folies d’Espagne (extraits)

• Mozart Trio des Quilles K. 498

• Beethoven Sona

Soirée Musicale au Château d’Artigny avec le Trio Wood

Samedi 4 octobre 2025

Plongez dans une promenade musicale à travers les siècles avec le Trio Wood. Un programme riche qui vous fera voyager.

• Marin Marais Folies d’Espagne (extraits)

• Mozart Trio des Quilles K. 498

• Beethoven Sonate “Le Printemps” (extraits)

• Schubert Sonate “Arpeggione” D. 821 (extraits)

• Mendelssohn Trio n°1 op. 49 (extraits)

Programme

Cocktail dès 19h, concert à 19h30

Tarifs

Cocktail + concert 45 €/pers

Cocktail + concert + dîner (boissons incluses) 130 €/pers

Weekend musical (cocktail, concert, dîner, nuit) 243 €/pers

Réservation 02 47 34 30 30

✉️ contact@artigny.com 45 .

92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 30 30

English :

On Friday, February 7, 2025, from 7.30pm to 11pm, the entire Château d’Artigny team is delighted to invite you to its first afterwork of the year, an event with a swinging theme. On the program: Show, swing dance and introduction to Lindy Hop.

German :

Am Freitag, den 7. Februar 2025, von 19:30 bis 23:00 Uhr, freut sich das gesamte Team von Château d’Artigny, Sie zu seinem ersten Afterwork-Event des Jahres einzuladen, das ganz im Zeichen des Swings steht. Auf dem Programm stehen an diesem Abend: Show, Swing-Ball und Einführung in den Lindy Hop.

Italiano :

Venerdì 7 febbraio 2025, dalle 19.30 alle 23.00, l’intero team di Château d’Artigny è lieto di invitarvi al primo afterwork dell’anno, un evento a tema swing. Il programma della serata prevede uno spettacolo, un ballo swing e un’introduzione al Lindy Hop.

Espanol :

El viernes 7 de febrero de 2025, de 19.30 a 23.00 horas, todo el equipo del Château d’Artigny tiene el placer de invitarle a su primer afterwork del año, un evento de temática swing. El programa de la velada incluye un espectáculo, un baile swing y una iniciación al Lindy Hop.

L’événement Soirée Musicale au Château d’Artigny Trio Wood Montbazon a été mis à jour le 2025-09-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme