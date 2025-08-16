SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU INDIANA CARSIN Route de Narbonne-Plage Narbonne
Début : 2025-08-16 19:00:00
fin : 2025-08-16
2025-08-16
Découvrez l’univers musical d’Indiana Carsin, où la variété française et la soul se rencontrent avec élégance et subtilité.
Sur réservation.
Route de Narbonne-Plage D168
Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 41 31 15
English :
Discover the musical universe of Indiana Carsin, where French variety and soul meet with elegance and subtlety.
Reservations required.
German :
Entdecken Sie die musikalische Welt von Indiana Carsin, in der sich französische Varietät und Soul auf elegante und subtile Weise begegnen.
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Scoprite l’universo musicale di Indiana Carsin, dove varietà e anima francese si incontrano con eleganza e delicatezza.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Descubra el universo musical de Indiana Carsin, donde la variedad y el soul francés se unen con elegancia y sutileza.
Imprescindible reservar.
