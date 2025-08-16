SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU INDIANA CARSIN Route de Narbonne-Plage Narbonne

SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU INDIANA CARSIN Route de Narbonne-Plage Narbonne samedi 16 août 2025.

Aude

SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU INDIANA CARSIN Route de Narbonne-Plage D168 Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Découvrez l’univers musical d’Indiana Carsin, où la variété française et la soul se rencontrent avec élégance et subtilité.

Sur réservation.

.

Route de Narbonne-Plage D168

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 41 31 15

English :

Discover the musical universe of Indiana Carsin, where French variety and soul meet with elegance and subtlety.

Reservations required.

German :

Entdecken Sie die musikalische Welt von Indiana Carsin, in der sich französische Varietät und Soul auf elegante und subtile Weise begegnen.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Scoprite l’universo musicale di Indiana Carsin, dove varietà e anima francese si incontrano con eleganza e delicatezza.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra el universo musical de Indiana Carsin, donde la variedad y el soul francés se unen con elegancia y sutileza.

Imprescindible reservar.

L’événement SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU INDIANA CARSIN Narbonne a été mis à jour le 2025-05-28 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi