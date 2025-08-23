SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU KAMEL HYPOLITE Route de Narbonne-Plage Narbonne
SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU KAMEL HYPOLITE Route de Narbonne-Plage Narbonne samedi 23 août 2025.
Aude
Route de Narbonne-Plage D168 Narbonne Aude
Début : 2025-08-23 19:00:00
fin : 2025-08-23
2025-08-23
Découvrez Kamel Hypolite, guitariste talentueux qui vous transporte dans un univers Folk Rock envoûtant.
Sur réservation.
Route de Narbonne-Plage D168
Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 41 31 15
English :
Discover Kamel Hypolite, a talented guitarist who transports you into a spellbinding Folk Rock universe.
Reservations required.
German :
Entdecken Sie Kamel Hypolite, einen talentierten Gitarristen, der Sie in eine bezaubernde Folk-Rock-Welt entführt.
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Scoprite Kamel Hypolite, un chitarrista di talento che vi trasporterà in un mondo incantato di Folk Rock.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Descubra a Kamel Hypolite, un talentoso guitarrista que le transportará a un hechizante mundo de Folk Rock.
Reserva previa.
