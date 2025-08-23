SOIRÉE MUSICALE AU CHÂTEAU KAMEL HYPOLITE Route de Narbonne-Plage Narbonne

Début : 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Découvrez Kamel Hypolite, guitariste talentueux qui vous transporte dans un univers Folk Rock envoûtant.

Sur réservation.

Route de Narbonne-Plage D168

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 41 31 15

English :

Discover Kamel Hypolite, a talented guitarist who transports you into a spellbinding Folk Rock universe.

Reservations required.

German :

Entdecken Sie Kamel Hypolite, einen talentierten Gitarristen, der Sie in eine bezaubernde Folk-Rock-Welt entführt.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Scoprite Kamel Hypolite, un chitarrista di talento che vi trasporterà in un mondo incantato di Folk Rock.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra a Kamel Hypolite, un talentoso guitarrista que le transportará a un hechizante mundo de Folk Rock.

Reserva previa.

