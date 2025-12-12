Soirée musicale au cinéma Le zoétrope Blaye

Soirée musicale au cinéma Le zoétrope

33B Cours de la République Blaye Gironde

Les Amis du Zoétrope vous invitent à une soirée exceptionnelle le jeudi 18 décembre 2025 à 20h au cinéma Le Zoétrope, avec la projection d’un grand classique du cinéma Certains l’aiment chaud, film américain de Billy Wilder sorti en 1959, avec les inoubliables Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon.

Deux musiciens de jazz au chômage, témoins malgré eux d’un règlement de comptes entre gangsters, se déguisent en femmes pour leur échapper. Recrutés dans un orchestre féminin en partance pour la Floride, ils tombent rapidement sous le charme d’Alouette, une ravissante chanteuse qui rêve d’épouser un milliardaire…

Une comédie pétillante, pleine de liberté et de répliques devenues cultes !

Pour prolonger le plaisir, la soirée sera accompagnée d’un intermède musical assuré par le quatuor de clarinettistes de l’orchestre d’harmonie de Cars et Blaye, pour une ambiance chaleureuse. .

