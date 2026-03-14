SOIRÉE MUSICALE AU DOMAINE DE CADABLÈS Gabian
SOIRÉE MUSICALE AU DOMAINE DE CADABLÈS Gabian samedi 1 août 2026.
SOIRÉE MUSICALE AU DOMAINE DE CADABLÈS
Chemin du Pétrole Gabian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert pop-rock avec l’APEEM, l’École de Musique Moderne de Béziers au Domaine de Cadablès à 19h. Repas-concert, dans une ambiance festive et familiale. Uniquement sur réservation.
Concert pop-rock avec l’APEEM, l’École de Musique Moderne de Béziers au Domaine de Cadablès à 19h.
Repas-concert, dans une ambiance festive et familiale. Uniquement sur réservation. .
Chemin du Pétrole Gabian 34320 Hérault Occitanie cadables@free.fr
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English : SOIRÉE MUSICALE AU DOMAINE DE CADABLÈS
Pop-rock concert with APEEM, l?École de Musique Moderne de Béziers at Domaine de Cadablès at 7pm. Meal-concert, in a festive, family atmosphere. Reservations required.
L’événement SOIRÉE MUSICALE AU DOMAINE DE CADABLÈS Gabian a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT AVANT-MONTS