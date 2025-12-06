Soirée musicale au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault
Soirée musicale au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault samedi 6 décembre 2025.
Soirée musicale au Keracoco Club
Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 23:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-12
Le Keracoco Club à FOURCHAMBAULT organise 2 soirées musicales
– Samedi 6 décembre à 20h avec DJ Régis et Amaya
– Samedi 12 décembre à 20h avec Melody Musette
Possibilité de karaoké.
Planches apéritives disponibles sur place.
Infos au 09.87.18.50.32 .
Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 18 50 32 keracococlub@gmail.com
English : Soirée musicale au Keracoco Club
L’événement Soirée musicale au Keracoco Club Fourchambault a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Nevers