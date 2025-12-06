Soirée musicale au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault

Soirée musicale au Keracoco Club

Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-12

Le Keracoco Club à FOURCHAMBAULT organise 2 soirées musicales

– Samedi 6 décembre à 20h avec DJ Régis et Amaya

– Samedi 12 décembre à 20h avec Melody Musette

Possibilité de karaoké.

Planches apéritives disponibles sur place.

Infos au 09.87.18.50.32 .

Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 18 50 32 keracococlub@gmail.com

