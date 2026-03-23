Soirée musicale au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault

Soirée musicale au Keracoco Club

Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:30:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18

NUITS MUSICALES D’AVRIL Le moment est venu de se retrouver, de vibrer et de faire la fête ensemble !

Ce mois d’avril, le KERACOCO CLUB vous prépare des soirées inoubliables avec DJ sets et performances live qui vont enflammer vos week-ends !

Au programme

Samedi 4 Avril DJ Stef-K (21h30)

Samedi 11 Avril Aline Aline en live (20h)

Samedi 18 Avril DJ R3M3D (21h30)

Ambiance festive, cocktails savoureux et bonne humeur garantie !

C’est le moment parfait pour appeler vos amis, créer votre groupe et venir partager des moments uniques

Rendez-vous au Keracoco Club Fourchambault

On vous attend nombreux… prêts à faire vibrer les nuits d’avril ?

Infos au 09.87.18.50.32 .

Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 18 50 32 keracococlub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale au Keracoco Club

L’événement Soirée musicale au Keracoco Club Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers