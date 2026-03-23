Soirée musicale au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault
Soirée musicale au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault samedi 4 avril 2026.
Soirée musicale au Keracoco Club
Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 21:30:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18
NUITS MUSICALES D’AVRIL Le moment est venu de se retrouver, de vibrer et de faire la fête ensemble !
Ce mois d’avril, le KERACOCO CLUB vous prépare des soirées inoubliables avec DJ sets et performances live qui vont enflammer vos week-ends !
Au programme
Samedi 4 Avril DJ Stef-K (21h30)
Samedi 11 Avril Aline Aline en live (20h)
Samedi 18 Avril DJ R3M3D (21h30)
Ambiance festive, cocktails savoureux et bonne humeur garantie !
C’est le moment parfait pour appeler vos amis, créer votre groupe et venir partager des moments uniques
Rendez-vous au Keracoco Club Fourchambault
On vous attend nombreux… prêts à faire vibrer les nuits d’avril ?
Infos au 09.87.18.50.32 .
Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 18 50 32 keracococlub@gmail.com
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English : Soirée musicale au Keracoco Club
L’événement Soirée musicale au Keracoco Club Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers
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