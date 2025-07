Soirée musicale avec Forband Wattwiller

Soirée musicale avec Forband Wattwiller jeudi 17 juillet 2025.

Soirée musicale avec Forband

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 22:00:00

2025-07-17

Soirée musicale gratuite avec Forband à l’Auberge du Hirtz musique et plats à savourer sans modération !

Forband vous offre une soirée musicale gratuite dans le cadre chaleureux de l’Auberge du Hirtz. Parfait pour savourer un bon repas en musique ! (Programmation différente chaque mois) .

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 00 00 info@domaineduhirtz.com

English :

Free musical evening with Forband at the Auberge du Hirtz: music and food to savour without moderation!

German :

Kostenloser Musikabend mit Forband in der Auberge du Hirtz: Musik und Speisen zum Genießen!

Italiano :

Serata musicale gratuita con Forband all’Auberge du Hirtz: musica e cibo da gustare senza moderazione!

Espanol :

Velada musical gratuita con Forband en el Auberge du Hirtz: ¡música y comida para saborear sin moderación!

