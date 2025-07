Soirée musicale avec Joseph Pépino Cuges-les-Pins

Soirée musicale avec Joseph Pépino Cuges-les-Pins samedi 5 juillet 2025.

Soirée musicale avec Joseph Pépino

Samedi 5 juillet 2025 à partir de 20h30. Jardin de la ville Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Show exceptionnel de Joseph Pépino !

Venez découvrir ou redécouvrir Pepino pour un concert fun et extravagant avec des reprises de musiques Pop, Funk, Disco et Electro.

Buvette et restauration seront proposées sur place . .

Jardin de la ville Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 73 80 11

English :

Exceptional show by Joseph Pépino!

German :

Außergewöhnliche Show von Joseph Pépino!

Italiano :

Eccezionale spettacolo di Joseph Pépino!

Espanol :

¡Excepcional espectáculo de Joseph Pépino!

L’événement Soirée musicale avec Joseph Pépino Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile