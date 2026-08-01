Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Eglise d’Ecuelles Écuelles
samedi 22 août 2026 · Eglise d'Ecuelles · Écuelles
Informations pratiques
Écuelles
Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia
Eglise d’Ecuelles 12 Quartier de l’Église Écuelles Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez participer à une soirée musicale (Entrée Gratuite) avec à l’affiche l’ensemble Néerlandais Pundamilia qui vous propose un répertoire classique dont l’acoustique sera mis en valeur par l’architecture des lieux.
Un vin de l’amitié vous sera proposé après le concert à l’Eglise d’Ecuelles. .
Eglise d’Ecuelles 12 Quartier de l’Église Écuelles 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 72
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English : Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia
L’événement Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Écuelles a été mis à jour le 2026-07-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III