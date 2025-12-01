Soirée musicale avec récital de piano Fêtes de fin d’année Église de Versilhac Yssingeaux
Soirée musicale avec récital de piano Fêtes de fin d’année Église de Versilhac Yssingeaux samedi 20 décembre 2025.
Soirée musicale avec récital de piano Fêtes de fin d’année
Église de Versilhac Versilhac Yssingeaux Haute-Loire
Plongez vous dans une ambiance musicale à l’église de Versilhac ! Le pianiste Laurent Penalva interprétera les Variations Goldberg de J.S. Bach. Participation libre Tout public. RV à 17h !
Église de Versilhac Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
Immerse yourself in the musical ambience of Versilhac church! Pianist Laurent Penalva will perform J.S. Bach’s Goldberg Variations. Free admission ? All ages. See you at 5pm!
German :
Tauchen Sie in der Kirche von Versilhac in eine musikalische Atmosphäre ein! Der Pianist Laurent Penalva wird die Goldberg-Variationen von J.S. Bach interpretieren. Teilnahme frei ? Für jedes Publikum geeignet. RV um 17 Uhr!
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera musicale della chiesa di Versilhac! Il pianista Laurent Penalva eseguirà le Variazioni Goldberg di J.S. Bach. Ingresso libero? Per tutte le età. Ci vediamo alle 17:00!
Espanol :
Sumérjase en la atmósfera musical de la iglesia de Versilhac El pianista Laurent Penalva interpretará las Variaciones Goldberg de J.S. Bach. Entrada gratuita ? Para todos los públicos. Nos vemos a las 17.00 h
