Soirée musicale Bagneux
Soirée musicale Bagneux samedi 11 octobre 2025.
Soirée musicale
Salle polyvalente Bagneux Allier
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Soirée blind test, karaoké, bref soirée en musique
N’hésitez pas à venir et pensez à réserver vos planches apéro avant le 6/10.
Salle polyvalente Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 39 92 65
English :
An evening of blind tests, karaoke and music
Don’t hesitate to come along, and don’t forget to reserve your aperitif planks before 6/10.
German :
Abend mit Blindtests, Karaoke, kurzum ein Abend mit Musik
Zögern Sie nicht zu kommen und denken Sie daran, Ihre Aperitifbretter vor dem 6.10. zu reservieren.
Italiano :
Serata blind test, karaoke, insomma, una serata di musica!
Non esitate a partecipare e non dimenticate di prenotare l’aperitivo entro il 6/10.
Espanol :
Noche de pruebas a ciegas, karaoke, en definitiva, ¡una noche de música!
No dude en venir, y no olvide reservar su aperitivo antes del 6/10.
L’événement Soirée musicale Bagneux a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région