Soirée musicale Bagneux

Soirée musicale Bagneux samedi 11 octobre 2025.

Soirée musicale

Salle polyvalente Bagneux Allier

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Soirée blind test, karaoké, bref soirée en musique

N’hésitez pas à venir et pensez à réserver vos planches apéro avant le 6/10.

Salle polyvalente Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 39 92 65

English :

An evening of blind tests, karaoke and music

Don’t hesitate to come along, and don’t forget to reserve your aperitif planks before 6/10.

German :

Abend mit Blindtests, Karaoke, kurzum ein Abend mit Musik

Zögern Sie nicht zu kommen und denken Sie daran, Ihre Aperitifbretter vor dem 6.10. zu reservieren.

Italiano :

Serata blind test, karaoke, insomma, una serata di musica!

Non esitate a partecipare e non dimenticate di prenotare l’aperitivo entro il 6/10.

Espanol :

Noche de pruebas a ciegas, karaoke, en definitiva, ¡una noche de música!

No dude en venir, y no olvide reservar su aperitivo antes del 6/10.

