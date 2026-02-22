Soirée musicale Beugnon-Thireuil

Soirée musicale

Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Le Centre d’Animation Rural de La Chapelle-Thireuil résonnera au rythme des élèves du Centre Musical du Val de Gâtine!

Guitare, piano, flûte, violon, batterie et même un groupe vocal enfants/ados… une belle soirée en perspective. .

Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 22 centremusical.coulonges@valdegatine.fr

