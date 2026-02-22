Soirée musicale Beugnon-Thireuil
Soirée musicale Beugnon-Thireuil vendredi 27 février 2026.
Soirée musicale
Centre d'animation Rural Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Le Centre d’Animation Rural de La Chapelle-Thireuil résonnera au rythme des élèves du Centre Musical du Val de Gâtine!
Guitare, piano, flûte, violon, batterie et même un groupe vocal enfants/ados… une belle soirée en perspective. .
Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 22 centremusical.coulonges@valdegatine.fr
