Soirée musicale Chico et Matteo Amboise

Soirée musicale Chico et Matteo Amboise samedi 16 août 2025.

Soirée musicale Chico et Matteo

56 Rue du Rocher des Violettes Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Le samedi 16 août 2025 l’oppidum des Caves Ambacia vous propose une soirée musicale avec Chico et Matteo.

Le samedi 16 août 2025 l’oppidum des Caves Ambacia vous propose une soirée musicale avec Chico et Matteo de 19h30 à 22h. Au menu grillades et brasero. .

56 Rue du Rocher des Violettes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 77 oppidum@caves-ambacia.fr

English :

On Saturday August 16, 2025, the Caves Ambacia oppidum invites you to a musical evening with Chico and Matteo.

German :

Am Samstag, den 16. August 2025, bietet Ihnen das Oppidum der Ambacia-Höhlen einen musikalischen Abend mit Chico und Matteo.

Italiano :

Sabato 16 agosto 2025, l’oppidum Caves Ambacia ospiterà una serata musicale con Chico e Matteo.

Espanol :

El sábado 16 de agosto de 2025, el oppidum Caves Ambacia acogerá una velada musical con Chico y Matteo.

L’événement Soirée musicale Chico et Matteo Amboise a été mis à jour le 2025-07-21 par OFFICE AMBOISE