Soirée musicale concert et bal Place du marché Blonville-sur-Mer 16 août 2025 19:00

Calvados

Soirée musicale concert et bal Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16 01:00:00

2025-08-16

– 19h à 20h30 Concert avec le groupe « Les Crogs » (électro celtique)

Originaires des vertes Charentes et de Brocéliande, Les Crogs proposent une vision moderne de la musique Celte en renouvelant sans cesse le genre.

Ces 3 sculpteurs sonores multi-instrumentistes proposent un univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro. Assemblant les rythmes puissants de la danse à des compositions dynamiques et festives, les Crogs distillent une émulsion de textures acoustiques, électriques et électro.

Gens du spectacle, vous invitent à un voyage musical unique. Influencés par le rock, la world music et les beats électro, ils réinventent la musique celtique avec une énergie débordante.

Prêts à danser et à chanter ?

– 21h à 1h Bal public

L’orchestre « Coraline », composé de 5 musiciens et chanteurs assurera l’animation en musique pour faire danser sur les plus grands tubes d’hier à aujourd’hui. 4h de musique live et ambiance garantie.

Restauration possible sur place sans réservation.

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

English : Soirée musicale concert et bal

German : Soirée musicale concert et bal

– 19.00 bis 20.30 Uhr: Konzert mit der Gruppe « Les Crogs » (keltischer Elektro)

Die aus der grünen Charente und Brocéliande stammenden Les Crogs bieten eine moderne Vision der keltischen Musik, indem sie das Genre immer wieder erneuern.

Die drei Multiinstrumentalisten und Klangskulpteure präsentieren ein atypisches Universum, in dem sie Melodien aus vergangenen Zeiten mit Welt-, Rock- und Elektro-Atmosphären vermischen. Die Crogs verbinden die kraftvollen Rhythmen des Tanzes mit dynamischen und festlichen Kompositionen und destillieren eine Emulsion aus akustischen, elektrischen und elektrotechnischen Texturen.

Gens du spectacle, laden Sie zu einer einzigartigen musikalischen Reise ein. Beeinflusst von Rock, Weltmusik und Elektrobeats, erfinden sie die keltische Musik mit unbändiger Energie neu.

Sind Sie bereit zu tanzen und zu singen?

– 21h bis 1h: Öffentlicher Ball

Das Orchester « Coraline », bestehend aus 5 Musikern und Sängern, wird für musikalische Unterhaltung sorgen und zu den größten Hits von gestern bis heute zum Tanzen animieren. 4 Stunden Live-Musik und Stimmung garantiert.

Verpflegung vor Ort ohne Reservierung möglich.

Italiano :

– dalle 19.00 alle 20.30: concerto del gruppo « Les Crogs » (elettro celtico)

Originari della verde regione delle Charentes e della Brocéliande, Les Crogs propongono una rivisitazione moderna della musica celtica, rinnovando costantemente il genere.

Questi 3 polistrumentisti scultori del suono offrono un universo atipico, mescolando melodie d’altri tempi con ambienti world, rock ed electro. Combinando potenti ritmi di danza con composizioni dinamiche e festose, i Crogs distillano un’emulsione di texture acustiche, elettriche ed elettro.

I Gens du spectacle vi invitano a un viaggio musicale unico. Influenzati dal rock, dalla world music e dai ritmi elettrici, reinventano la musica celtica con un’energia senza limiti.

Pronti a ballare e cantare insieme a loro?

– dalle 21.00 all’1.00: Ballo pubblico

L’orchestra « Coraline », composta da 5 musicisti e cantanti, fornirà l’intrattenimento musicale per farvi ballare con i più grandi successi di ieri e di oggi. 4 ore di musica dal vivo e atmosfera garantita.

Catering disponibile in loco senza prenotazione.

Espanol :

– 19.00 h a 20.30 h: Concierto del grupo « Les Crogs » (electro celta)

Procedentes de la verde región de Charentes y Brocéliande, Les Crogs ofrecen una visión moderna de la música celta, renovando constantemente el género.

Estos 3 escultores sonoros multiinstrumentistas ofrecen un universo atípico, mezclando melodías de antaño con ambientes world, rock y electro. Combinando potentes ritmos de baile con composiciones dinámicas y festivas, los Crogs destilan una emulsión de texturas acústicas, eléctricas y electro.

Gens du spectacle le invitan a un viaje musical único. Influenciados por el rock, las músicas del mundo y los ritmos electro, reinventan la música celta con una energía desbordante.

¿Listo para bailar y cantar?

– de 21:00 a 01:00: Baile público

La orquesta « Coraline », compuesta por 5 músicos y cantantes, se encargará de la animación musical para hacerte bailar con los grandes éxitos de ayer y de hoy. 4 horas de música en directo y ambiente garantizado.

Catering disponible in situ sin reserva previa.

