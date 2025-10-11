Soirée musicale Foyer Rural Crêches-sur-Saône

Soirée musicale Foyer Rural Crêches-sur-Saône samedi 11 octobre 2025.

Soirée musicale

Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Soirée brésilienne avec le groupe Batida.

Sur chaque billet, 2 euros seront reversés à Octobre rose.

Sur réservation par téléphone. .

Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 10 94 72

English : Soirée musicale

German : Soirée musicale

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée musicale Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès