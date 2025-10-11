Soirée musicale Foyer Rural Crêches-sur-Saône
Soirée musicale Foyer Rural Crêches-sur-Saône samedi 11 octobre 2025.
Soirée musicale
Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Soirée brésilienne avec le groupe Batida.
Sur chaque billet, 2 euros seront reversés à Octobre rose.
Sur réservation par téléphone. .
Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 10 94 72
English : Soirée musicale
German : Soirée musicale
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée musicale Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès