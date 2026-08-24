Soirée Musicale foyer rural Crêches-sur-Saône
samedi 10 octobre 2026 · foyer rural · Crêches-sur-Saône
Informations pratiques
Crêches-sur-Saône
Soirée Musicale
foyer rural 25 Rte du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Est-il encore besoin de présenter le groupe Memphis ? Réunis par leur passion commune pour le rythm’n blues et la soul, ils reprennent les plus grands standards en puisant dans le répertoire d’Otis Redding, James Brown, The Blues Brothers, Joe Cocker. Belle soirée en perspective ! .
foyer rural 25 Rte du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 10 94 72 mclairepennetier@orange.fr
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English : Soirée Musicale
L’événement Soirée Musicale Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-24 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès