Soirée Musicale foyer rural Crêches-sur-Saône

Informations pratiques

Crêches-sur-Saône

Soirée Musicale

foyer rural 25 Rte du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Est-il encore besoin de présenter le groupe Memphis ? Réunis par leur passion commune pour le rythm’n blues et la soul, ils reprennent les plus grands standards en puisant dans le répertoire d’Otis Redding, James Brown, The Blues Brothers, Joe Cocker. Belle soirée en perspective ! .

foyer rural 25 Rte du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 10 94 72 mclairepennetier@orange.fr

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English : Soirée Musicale

L’événement Soirée Musicale Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-24 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès