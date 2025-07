Soirée musicale de clôture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Mézeray

Soirée musicale de clôture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Mézeray dimanche 24 août 2025.

Soirée musicale de clôture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Duthée Mézeray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 21:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Partageons un dernier moment convivial en musique !

Des musiciens aux univers aussi variés qu’entraînants illumineront cette dernière soirée sous les cerisiers, afin de fêter la clôture du festival 2025 !

Une initiation aux danses traditionnelles vous sera proposée, si vous le souhaitez !

Tout public, en plein air. Restauration-buvette sur place.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Duthée Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

Let’s share a last moment of conviviality and music!

German :

Lassen Sie uns einen letzten geselligen Moment mit Musik teilen!

Italiano :

Condividiamo un ultimo momento di convivialità e musica!

Espanol :

¡Compartamos un último momento de convivencia y música!

L’événement Soirée musicale de clôture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Mézeray a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Vallée de la Sarthe