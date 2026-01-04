Soirée Musicale de Prye Prye La Fermeté

Soirée Musicale de Prye

Prye Ecuries du château de Prye La Fermeté Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

15ème édition pour cette soirée musicale avec comme invité le pianiste polonais Krzysztof Wierciński.

Né le 22 février 2003, il étudie actuellement avec Joanna Ławrynowicz-Just à l’Université de musique Frédéric Chopin de Varsovie. Il a également reçu des cours de Leonid Margarius, Arie Vardi, Janusz Olejniczak, Andrzej Jasiński, Elżbieta Stefańska et Tobias Koch. Il a remporté des prix dans de nombreux concours de piano, y compris le deuxième prix au 2ᵉ Concours international de musique Karol Szymanowski à Katowice et au 13ᵉ Concours international Chopin de Narva en Estonie. Il s’est produit en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, notamment au Centre européen de musique Krzysztof Penderecki à Lusławice, à la Philharmonie de Varsovie, à la Philharmonie de Kielce et à l’Orangerie du Parc de Bagatelle à Paris.

Programme (sous réserve de modifications) Mozart, Haydn, Chopin et Debussy

Tarifs

Concert 20€/adhérent, étudiant, sociétaire CA, 24 €/non-adhérent, 45€/ couple, 10€/-6 ans

par chèque à l’ordre de AACEPP

Cocktail (après le concert) 25€/personne.

A réserver avant le 3 juin par chèque à l’ordre de AACEPP

Réservation en ligne (voir lien Internet) .

Prye Ecuries du château de Prye La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 10 19 86 info@chateaudeprye.com

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English : Soirée Musicale de Prye

L’événement Soirée Musicale de Prye La Fermeté a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sud Nivernais