Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant Niort
Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant Niort vendredi 20 mars 2026.
Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant
12B Rue Jules Siegfried Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Venez entre amis ou en famille découvrir une nuit au coeur du Levant, avec buffet et thé oriental à volonté, vibrer au son du DJ. Une atmosphère envoutante, et chaleureuse vous y attend! .
12B Rue Jules Siegfried Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 69 70
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English : Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant
L’événement Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant Niort a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Niort Marais Poitevin