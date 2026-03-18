Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant

12B Rue Jules Siegfried Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez entre amis ou en famille découvrir une nuit au coeur du Levant, avec buffet et thé oriental à volonté, vibrer au son du DJ. Une atmosphère envoutante, et chaleureuse vous y attend! .

12B Rue Jules Siegfried Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 69 70

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English : Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant

L’événement Soirée Musicale DJ Saveurs du Levant Niort a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Niort Marais Poitevin