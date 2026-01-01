Soirée musicale Duo Rouge Café Casino Pougues-les-Eaux

Soirée musicale Duo Rouge Café

Casino 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Soirée musicale à l’Ycaste du Casino de Pougues les Eaux le vendredi 23 janvier dès 20h avec le Duo Rouge Café qui mettra l’ambiance avec un live jazz lounge plein d’énergie et de groove !

Réservations 03 86 90 17 00 ou directement à l’accueil du casino

On vous attend nombreux pour faire vibrer la soirée ! .

Casino 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 17 00 infopou@groupetranchant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale Duo Rouge Café

L’événement Soirée musicale Duo Rouge Café Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Nevers