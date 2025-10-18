Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Soirée musicale à l’église puis au château Le Kinnor de Fervaques le samedi 18 octobre à 19h00 avec Battle Abbey Chapel Choir (UK) et les violoncellistes du Conservatoire de Lisieux.

Puis visite au cœur du château avec musique instrumentale et vocale présenté par les élèves.

Gratuit (réservation recommandée) Possibilité de prendre les places le jour du concert dans la limite des places disponibles. .

Fervaques Eglise Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 85 98 87 26 info@musiqueanglonormande.com

English : Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques

Musical evening at the church and Château Le Kinnor de Fervaques on Saturday, October 18 at 7:00 pm.

German : Soirée musicale Eglise et château Le Kinnor de Fervaques

Musikalischer Abend in der Kirche und anschließend im Schloss Le Kinnor de Fervaques am Samstag, den 18. Oktober um 19.00 Uhr.

Italiano :

Serata musicale in chiesa e al castello Le Kinnor de Fervaques sabato 18 ottobre alle ore 19.00.

Espanol :

Velada musical en la iglesia y en el castillo Le Kinnor de Fervaques el sábado 18 de octubre a las 19.00 h.

