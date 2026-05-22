Soirée musicale Salle des fêtes Elbeuf-sur-Andelle

Elbeuf-sur-Andelle

Soirée musicale

Salle des fêtes D46 Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le comité des fête d’Elbeuf-su-Andelle organise une soirée musicale à partir de 19h !

Le concert du groupe We Play commencera à 20h dans la salle des fêtes.

We Play est un groupe français de dance/pop/rock, qui vous transmettra sa belle énergie pour une soirée musicale dans la joie et la bonne humeur.

Possibilité de restauration sur place (assiettes apéro et boissons) .

Salle des fêtes D46 Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin