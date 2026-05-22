Soirée musicale Salle des fêtes Elbeuf-sur-Andelle
Soirée musicale Salle des fêtes Elbeuf-sur-Andelle vendredi 19 juin 2026.
Elbeuf-sur-Andelle
Soirée musicale
Salle des fêtes D46 Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le comité des fête d’Elbeuf-su-Andelle organise une soirée musicale à partir de 19h !
Le concert du groupe We Play commencera à 20h dans la salle des fêtes.
We Play est un groupe français de dance/pop/rock, qui vous transmettra sa belle énergie pour une soirée musicale dans la joie et la bonne humeur.
Possibilité de restauration sur place (assiettes apéro et boissons) .
Salle des fêtes D46 Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie
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English : Soirée musicale
L’événement Soirée musicale Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin