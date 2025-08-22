Soirée musicale Entre lyrisme français et fougue russe Théâtre municipal Sens

Soirée musicale Entre lyrisme français et fougue russe Théâtre municipal Sens dimanche 1 mars 2026.

Soirée musicale Entre lyrisme français et fougue russe

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

ROTARY CLUB DE SENS

Préparez-vous à une soirée d’exception où se rencontrent l’élégance mélodique et la vitalité rythmique, avec deux œuvres phares du répertoire. Ce concert vous transportera des salons parisiens du XIXe siècle aux salles de concert soviétiques du XXe, offrant un contraste saisissant et captivant.

Le Septuor en mi bémol majeur pour trompette, quintette à cordes et piano, op. 65de Camille Saint Saëns.

Le Concerto pour piano n° 1 en do mineur, op. 35 (pour piano, trompette solo et orchestre à cordes) de Dmitri Shostakovitch.

La juxtaposition de ces deux œuvres offre une résonance particulière. Le Septuor de Saint-Saëns, avec sa trompette intégrée à l’ensemble de chambre, préfigure d’une certaine manière le rôle distinct et soliste que Chostakovitch confiera à cet instrument dans son concerto. Ce concert est une invitation à explorer la richesse de la musique instrumentale à travers deux approches stylistiques distinctes mais toutes deux géniales.

Auteur / Compositeur Camille Saint-Saëns/Dmitri Chostakovitch

Distribution: (en cours) .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 89 49 99

