SOIREE MUSICALE ET DANSANTE MPT du Petit Charran Valence

SOIREE MUSICALE ET DANSANTE

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez faire la fête avec nous aux rythmes de l’orchestre L’Attraction à vents !!

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

English :

Come and party with us to the rhythms of the L’Attraction à vents band!

