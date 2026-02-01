SOIREE MUSICALE ET DANSANTE MPT du Petit Charran Valence
SOIREE MUSICALE ET DANSANTE MPT du Petit Charran Valence samedi 28 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Moins de 12 ans
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Venez faire la fête avec nous aux rythmes de l’orchestre L’Attraction à vents !!
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
English :
Come and party with us to the rhythms of the L’Attraction à vents band!
