Soirée musicale festive Scherwiller

Soirée musicale festive

6 place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 22:00:00

2025-07-25

Soirée musicale et festive avec au programme musique, jeux, buvette et restauration

Emmaüs Scherwiller et son pôle culturel Emmaculture ont le plaisir d’inviter le public à une soirée festive, conviviale et familiale dans leur jardin avec une programmation musicale éclectique et accessible. Cette soirée ouverte à toutes et tous mettra à l’honneur la musique sous plusieurs formes

18h30 19h30 Concert des compagnons d’Emmaüs, pour une ouverture en toute authenticité

20h00 Le groupe Sweet Lemon Club, aux sonorités rock, funk et jazzy

En clôture un DJ set électro groovy signé Kakoo, pour finir la soirée en rythme

Un coin barbecue en libre accès sera mis à disposition chacun est invité à venir avec ses grillades. Les couverts et couteaux seront fournis.

Une buvette proposera des boissons softs et de la bière à petits prix.

Un espace dédié aux familles sera aménagé, avec des jeux en bois et un atelier créatif pour petits et grands, afin que chacun puisse pleinement profiter de ce moment.

Cet événement s’inscrit dans la volonté d’Emmaüs Scherwiller de créer du lien, d’ouvrir ses portes au territoire et de faire vivre la solidarité dans un cadre festif et culturel.

Soirée annulée en cas d'averse.

6 place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 contact@emmaus-scherwiller.fr

English :

Musical and festive evening with music, games, refreshments and food

German :

Musikalischer und festlicher Abend mit folgendem Programm: Musik, Spiele, Imbiss und Getränke

Italiano :

Una serata musicale festosa con musica, giochi, rinfreschi e cibo

Espanol :

Una velada musical festiva con música, juegos, refrescos y comida

