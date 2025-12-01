Soirée musicale BARiolé Granville

Soirée musicale

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 18:00:00

fin : 2025-12-28 19:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Tout le monde est invité, qu’il s’agisse de ceux qui aiment jouer de notre piano ou d’un instrument qu’ils ont apporté, ceux qui aiment chanter ou ceux qui préfèrent simplement écouter. .

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 franziska.m.bartels@gmx.de

English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Granville a été mis à jour le 2025-12-12 par OTGTM BIT Granville