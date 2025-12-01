Soirée musicale BARiolé Granville
Soirée musicale BARiolé Granville dimanche 28 décembre 2025.
Soirée musicale
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Début : 2025-12-28 18:00:00
fin : 2025-12-28 19:30:00
2025-12-28
Tout le monde est invité, qu’il s’agisse de ceux qui aiment jouer de notre piano ou d’un instrument qu’ils ont apporté, ceux qui aiment chanter ou ceux qui préfèrent simplement écouter. .
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 franziska.m.bartels@gmx.de
